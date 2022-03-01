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Факти / Україна

Ворог втратив наступальні можливості й зосередився на оточенні Києва – Генштаб ЗСУ

Юлія Соколова редакторка стрічки
війська РФ в Україні

Російські окупаційні війська на шосту добу вторгнення втратили наступальні можливості та зосередилися на оточенні столиці України – Києва.

Про це поінформували в Генеральному штабі ЗСУ.

– Триває шоста доба російського воєнного вторгнення проти України… Втративши наступальні можливості, противник зосередився на оточенні міста Києва, – зазначається в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що колони броньованої техніки РФ уповільнили темпи наступу на Україну. У них виникли проблеми з забезпеченням: російські війська залишилися без системного підвозу боєприпасів та палива.

– Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова, окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст. Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва, – додали в Генштабі.

Що стосується Донецької області, то там, за інформацією Генштабу ЗСУ, війська РФ намагаються захопити місто Маріуполь, застосовуючи артилерію. Успіху ворог не досягнув, як і мети щодо виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку війська РФ вийшли на рубіж у районах Скадовська, Херсона, Голої Пристані, Нової Каховки. Триває наступ у напрямку міста Миколаїв.

У районах населених пунктів Буча, Гостомель (Київська область) та Нова Басань (Чернігівська область) зафіксовані випадки мародерства та грабежів з боку російських окупантів.

– Попри те, що РФ є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили та підтримувані нею терористичні угруповання продовжують систематично та зухвало порушувати норми міжнародного гуманітарного права в Україні, – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про значні втрати ворога за дні повномасштабної війни в Україні: в особовому складі – 5 710 осіб; полонених – 200. Було знищено та пошкоджено 29 літаків і стільки ж гелікоптерів, 198 танків, 846 бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 24 реактивні системи залпового вогню, а також безпілотники, два катери та автомобільна техніка.

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Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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