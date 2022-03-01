Зеленський: Удар ракети у центрі Харкова – це відвертий терор

Президент Володимир Зеленський записав нове звернення через удар російської ракети по центральній площі Харкова.

– Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде, – сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що український Харків та російський Бєлгород завжди були близькими містами, навіть кордон між ними був умовний, тепер усе змінилося.

– Після крилатої ракети, якою вдарили по Харкову з Бєлгорода. Ракети, яка поцілила в площу Свободи. Обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста. Це терор проти Харкова. Терор проти України. На площі не було військової цілі. Як і в тих житлових районах Харкова, по яких б’ють із реактивної артилерії, – сказав президент.

Він закликав усі держави світу негайно відреагувати на злочинну тактику агресора та проголосити, що Росія здійснює державний тероризм.

Вранці 1 березня російські військові завдали авіаудару по центру Харкова – площі Свободи. Зафіксовано влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву.

Спочатку було відомо про шістьох постраждалих, зокрема одну дитину.

Згодом головний лікар лікарні невідкладної допомоги Олена Ковальова повідомила, що до них привезли п’ятьох поранених внаслідок авіаудару – усі дорослі. Це цивільні особи, які проїжджали повз будівлю ОДА, коли в неї влучила ракета.

– У них мінно-вибухові травми – поранення кінцівок, тулубу, грудей і живота. Усі вони зараз перебувають в операційних. Їм обробляють рани, роблять операції. Стан тяжкий, ми боремося за їхні життя, – сказала вона.

Даних про вік і стать поранених у неї немає.