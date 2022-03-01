У Міністерстві внутрішніх справ України закликали українців розповідати знайомим та родичам у Росії правду про війну в нашій державі. Як наголосили в МВС, це допоможе деморалізувати росіян та зірвати нову мобілізацію в РФ.

З таким зверненням виступив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він зазначив, що відсьогодні до Росії починають прибувати перші мішки з трупами окупантів, а тому найближчим часом відбудуться перші поховання в РФ, які Кремль вже не зможе приховати. Крім того, до Росії прибувають перші ешелони з пораненими, і цього теж не вдасться приховати.

Паралельно спостерігається руйнування економіки РФ: завдяки санкціям рубль учора обвалився на 40%.

За словами Денисенка, для того, щоб жителі РФ почали розуміти все, що відбувається в Україні, кількість жертв та наслідки дій Кремля, потрібно приблизно сім днів.

– Це прекрасно розуміє і Путін. З точки зору інформації, він неймовірно боїться того, що станеться через ці сім днів. Звичайно, ніякої революції через сім днів не станеться, не треба тішити себе ілюзіями, що люди вийдуть на вулиці. Але вони почнуть про це говорити на кухнях, і їхній дух буде ламатися. Для нас це дуже важливо, тому що не виключено, що Путін захоче зробити нову мобілізацію. І нам потрібно зірвати цю нову мобілізацію й підривати моральний дух росіян, – наголосив Денисенко.

У зв’язку із цим він закликав українців, які мають будь-яких знайомих у РФ, зв’язатися з ними та розповісти про все, що відбувається в Україні, переслати відео, фото російських полонених, лінк на ресурс Ищи своих (зокрема на Telegram-канал). На цьому ресурсі викладають фото, відео та документи полонених і мертвих російських військовослужбовців, щоб їхні родичі змогли їх знайти.

Як зазначив Денисенко, зараз уже ідентифіковані 40 росіян, які загинули в Україні.

– Це наша українська вітчизняна війна. І кожен із нас може допомогти в цій війні, воюючи в тилу у ворога й деморалізуючи нашого ворога… Тому ще раз усіх закликаю: телефонуйте до своїх знайомих, близьких у Росії, розповідайте, розповідайте і ще раз розповідайте. Чим більше вони будуть деморалізовані, тим легше буде нам тут воювати на фронті, – заявив Денисенко.

Нещодавно Міністерство внутрішніх справ України запустило сайт РФ200 Ищи своих. Це зробили для спрощеного пошуку родичами мертвих або полонених російських окупантів. Як зазначили в МВС, російська влада перед відправкою військ на війну проти України забрала у них телефони. А тому полонені не мають можливості зв’язатися з рідними.