ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна

Зведення Генштабу: РФ використовує летовища Білорусі, ситуація навколо Києва напружена

Ілля Нежигай редактор стрічки
Зведення Генштабу: РФ використовує летовища Білорусі, ситуація навколо Києва напружена

Російська Федерація продовжує завдавати ударів по військових та цивільним об’єктах на території України, а також нехтує міжнародним гуманітарним правом.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ щодо ситуації у зв’язку з російською агресію станом на 24.00 28 лютого.

Попри те, що противник втрачає наступальний потенціал він продовжує вести розвідку літаками Командування повітряних сил ЗС РФ, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь.

– Враховуючи, що противник не полишає прагнень щодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потенціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовлені військові частини Республіки Білорусь, що завершують зосередження уздовж Державного кордону України, – йдеться у повідомленні.

В Генштабі повідомили, що ситуація навколо Києва залишається напруженою.

– На Поліссі противник продовжує спроби відновити наступ в напрямку столиці, – повідомили військові.

Російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфраструктури та завдають ракетно-бомбових ударів по населених пунктах, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

В акваторії Чорного моря, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним. Зазначається, що більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування.

На всіх напрямках підрозділи ЗС України за підтримки артилерії та БПЛА Bayraktar ТВ2 утримують визначені рубежі.

– Противник не досяг успіху на жодному з напрямків, – резюмували у ЗСУ.

Дивіться онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.

Читайте
Обстріл Харкова з Градів та переговори України з РФ: що відбувається на шосту добу масштабної війни в Україні (онлайн)

Джерело: Генштаб ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка