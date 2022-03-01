Російська Федерація продовжує завдавати ударів по військових та цивільним об’єктах на території України, а також нехтує міжнародним гуманітарним правом.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ щодо ситуації у зв’язку з російською агресію станом на 24.00 28 лютого.

Попри те, що противник втрачає наступальний потенціал він продовжує вести розвідку літаками Командування повітряних сил ЗС РФ, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь.

– Враховуючи, що противник не полишає прагнень щодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потенціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовлені військові частини Республіки Білорусь, що завершують зосередження уздовж Державного кордону України, – йдеться у повідомленні.

В Генштабі повідомили, що ситуація навколо Києва залишається напруженою.

– На Поліссі противник продовжує спроби відновити наступ в напрямку столиці, – повідомили військові.

Російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфраструктури та завдають ракетно-бомбових ударів по населених пунктах, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

В акваторії Чорного моря, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним. Зазначається, що більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування.

На всіх напрямках підрозділи ЗС України за підтримки артилерії та БПЛА Bayraktar ТВ2 утримують визначені рубежі.

– Противник не досяг успіху на жодному з напрямків, – резюмували у ЗСУ.

Дивіться онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.