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Факти / Світ

Агресія РФ: ЄС закликає Кремль негайно вивести всі війська з України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Агресія РФ: ЄС закликає Кремль негайно вивести всі війська з України

У середу, 2 лютого, Євросоюз у Відні виступив із рішучим засудженням агресії Росії в Україні та закликав Кремль негайно вивести свої війська та техніку з нашої країни.

– ЄС рішуче засуджує неспровоковану і необґрунтовану військову агресію Російської Федерації проти України. Ми вимагаємо, щоб Росія негайно припинила військові дії, беззастережно вивела всі сили та бойову техніку з усієї території України та повністю поважала територіальну цілісність України, суверенітет та незалежність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у заяві.

Також Євросоюз засудив Білорусь за причетність до цієї агресії, він закликає її дотримуватися міжнародних зобов’язань.

– Військовий напад Росії на Україну – незалежну та суверенну державу – це грубе порушення міжнародного права та Статуту ООН, яке підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії та всі руйнування, а також людські жертви, які це викличе, – йдеться у заяві.

Євросоюз заявив, що зробить усе можливе, щоб підтримати Україну та захистити “цілісність заснованої на правилах міжнародної системи, яка є ключем до нашої колективної безпеки”.

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