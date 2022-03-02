Авіаналіт на Харків: снаряд впав поблизу міськради, на Салтівці – пробив стіну школи

У центрі Харкова 2 березня російська бомба розірвалася поблизу міської ради. В адмінбудівлі повилітали шибки, постраждали також офісні будинки навпроти, повідомили у мерії.

Речник ДСНС Харківської області Євген Василенко сказав, що удар прийшовся не на саму міськраду, а на одну з сусідніх будівель.

Повітряна атака триває, тому рятувальники поблизу міськради вимушені припинити роботи.

В районі Салтівки ворожий снаряд влучив у школу, пробивши стіну.

Сьогодні у Харкові російські війська також завдали удару по будівлі обласного управління Нацполіції, управління внутрішніх справ, СБУ та Харківського національного університету імені Каразіна.

Фото: Суспільне