У Коростені Житомирської області путінські війська обстріляли один із блокпостів і телевежу. Четверо людей загинуло, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення.

Як повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська, один із авіаударів РФ зруйнував телевежу Коростень-медіа. Станом на 17.00 2 березня телетрансляція у місті припинилася.

– Ми на зв’язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло. Наразі у лікарні борються за життя ще п’ятьох постраждалих, – повідомила чиновниця.

Наталія Чижевська опублікувала фото на фоні телевежі Коростеня до її знищення військами агресора і пообіцяла, що телебачення у місті буде обов’язково відновлено.

Усім причетним до знищення телевежі вона пообіцяла, що вони відповідатимуть за законами воєнного часу.