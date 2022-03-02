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Факти / Україна

Авіаудар по Коростеню: зруйновано телевежу, є загиблі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Авіаудар по Коростеню: зруйновано телевежу, є загиблі

У Коростені Житомирської області путінські війська обстріляли один із блокпостів і телевежу. Четверо людей загинуло, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення.

Як повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська, один із авіаударів РФ зруйнував телевежу Коростень-медіа. Станом на 17.00 2 березня телетрансляція у місті припинилася.

– Ми на зв’язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло. Наразі у лікарні борються за життя ще п’ятьох постраждалих, – повідомила чиновниця.

Наталія Чижевська опублікувала фото на фоні телевежі Коростеня до її знищення військами агресора і пообіцяла, що телебачення у місті буде обов’язково відновлено.

Усім причетним до знищення телевежі вона пообіцяла, що вони відповідатимуть за законами воєнного часу.

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