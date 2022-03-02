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Факти / Україна
Юля Захарченко |
Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
06:02 - 02 березня

В Харкові відбулися бої біля військового госпіталю. Втрат серед українських військових немає. Зараз ситуація біля госпіталю контрольована.

Про це повідомляє Суспільне.

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04:59 - 02 березня

У Херсоні залізничний вокзал та річковий порт під контролем російських військ!

Інформацію підтвердив очільник міста Колихаєв. Він також зауважив, що міська влада продовжує працювати над тим, аби забезпечити спокійну життєдіяльність міста.

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01:50 - 02 березня

На Сумщині Байрактар знищив стоянку Градів та близько 100 танків та БТР. Про це повідомив голова ОДА Живицький.

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00:10 - 02 березня

Харків та Харківська область – повітряна тривога!

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23:27 - 01 березня

Близько 30 хв тому у Житомирі в районі Богунія стався потужний вибух біля житлового масиву.

Це був ракетний удар по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. В наслідок удару крилатої ракети почалась пожежа житлових будинків. Рятівники вже почали рятувати людей.

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23:21 - 01 березня

В районі Моріуполя тривають бої. У місті лунають сирени повітряної тривоги!

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23:06 - 01 березня

У Білій Церкві стався ракетний обстріл бази Паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомив мер міста Генадій Дикий.

За попередніми даними жертв не виявлено!

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22:44 - 01 березня

У Києві знову лунають вибухи!

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22:09 - 01 березня

Київ – повітряна тривога!

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21:54 - 01 березня

В Херсон зайшли окупанти на важкій техніці та гатять по вулицям. Ворог облаштовує бліндажі на ключових перехрестях. У місто заїхало вже 50 об. техніки, яка постійно прибуває!

Страшна стрілянина та крики лунають у різних районах міста! Не виходьте на вулицю без термінових потреб!

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