Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
В Харкові відбулися бої біля військового госпіталю. Втрат серед українських військових немає. Зараз ситуація біля госпіталю контрольована.
Про це повідомляє Суспільне.
У Херсоні залізничний вокзал та річковий порт під контролем російських військ!
Інформацію підтвердив очільник міста Колихаєв. Він також зауважив, що міська влада продовжує працювати над тим, аби забезпечити спокійну життєдіяльність міста.
На Сумщині Байрактар знищив стоянку Градів та близько 100 танків та БТР. Про це повідомив голова ОДА Живицький.
Харків та Харківська область – повітряна тривога!
Близько 30 хв тому у Житомирі в районі Богунія стався потужний вибух біля житлового масиву.
Це був ракетний удар по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. В наслідок удару крилатої ракети почалась пожежа житлових будинків. Рятівники вже почали рятувати людей.
В районі Моріуполя тривають бої. У місті лунають сирени повітряної тривоги!
У Білій Церкві стався ракетний обстріл бази Паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомив мер міста Генадій Дикий.
За попередніми даними жертв не виявлено!
У Києві знову лунають вибухи!
Київ – повітряна тривога!
В Херсон зайшли окупанти на важкій техніці та гатять по вулицям. Ворог облаштовує бліндажі на ключових перехрестях. У місто заїхало вже 50 об. техніки, яка постійно прибуває!
Страшна стрілянина та крики лунають у різних районах міста! Не виходьте на вулицю без термінових потреб!