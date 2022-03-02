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Факти / Україна

Б’ють по газовій інфраструктурі: окупанти обстріляли газорозподільну станцію та адмінбудівлі Оператора ГТС

Олексій Савіцький Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
газопровід

Російські окупаційні війська обстріляли газорозподільну станцію, а також адміністративні будівлі Оператора ГТС України.

Як повідомили в ОГТСУ, внаслідок артобстрілів постраждали будівлі управління магістральних газопроводів одразу в двох містах: Миколаєві та Харкові. Крім того, ворог влучив у газорозподільну станцію в Миколаєві. У Харкові через бойові дії був уражений фасад будівлі управління.

Співробітників евакуюють у безпечні укриття. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає.

Попри воєнні дії українська ГТС продовжує забезпечувати потреби українських споживачів, енергетики та промисловості. Наразі на лінії бойових зіткнень залишаються відключеними 7 газорозподільних станцій. Відновити газопостачання в мережі облгазів немає можливості через ризики загоряння. Проте в масштабах країни газотранспортна інфраструктура працює без критичних пошкоджень.

— Інтенсивні бойові дії, але, на щастя, критична інфраструктура магістральних газопроводів ще не пошкоджена й маємо надію, що й не буде пошкоджена. Тому що пошкодження критичної інфраструктури, в тому числі газотранспортних мереж, може трактуватися як злочин проти людства. Тому що наразі в нас зима, нам потрібно постачати газ у будинки, — розповів у коментарі Фактам ICTV генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

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