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Факти / Україна

Документи, у яких закінчився термін дії, продовжують діяти – МВС

Людмила Богданова редакторка стрічки
посвідчення водія

Документи, у яких під час воєнного стану закінчився термін дії, продовжують діяти на території України. Це стосується як паперових, так і електронних документів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Замінити документи можна після скасування воєнного стану в країні. Для цього потрібно звертатися у сервісні центри Міністерства внутрішніх справ.

Також у МВС додали, що з термін дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на п’ять років.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів 28 лютого. Крім того, у паспорти батьків або законних представників вклеюють фотокартки дітей із зазначенням їхніх персональних даних. Ці дані посвідчують їхню особу та підтверджують громадянство України.

Джерело: МВС

Фото: УНІАН

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