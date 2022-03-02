Генасамблея ООН сьогодні ухвалить історичне рішення про агресію РФ в Україні – Кулеба

Генасамблея ООН сьогодні ввечері ухвалить історичну резолюцію щодо засудження агресії РФ та вимогою негайно припини вогонь і вивести всі свої збройні сили з України в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом і Донбасом.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ми очікуємо рекордну підтримку світу. Фактично це буде фіксація на найвищому світовому рівні міжнародної антивоєнної коаліції, до створення якої з самого початку війни закликав президент України Володимир Зеленський. Лише співавторами цього документу виступили 95 держав, – наголосив дипломат.

За його словами, за цей документ проголосує ще більше країн.