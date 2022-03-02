Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до мешканців Енергодара, до якого сьогодні хотіли вдертися війська РФ, а також до працівників Запорізької АЕС, яка знаходиться поруч із містом.

Звернення оприлюднила пресслужба Міненерго.

Галущенко висловив упевненість, що жителі міста разом із військовими не дозволять ворогу зазіхнути на найбільшу в Європі атомну електростанцію.

– Хочу звернутися до працівників ЗАЕС і мешканців Енергодара. Ви зараз проходите тяжке випробування, але, знаючи багатьох із вас особисто, я впевнений в кожній вашій дії та відданості нашій державі. Спільно з нашими військовими та нацгвардійцями ви нікому не дасте зазіхнути на найбільшу в Європі атомну станцію, – наголосив міністр.

Галущенко також подякував енергетикам, які в умовах бойових дій забезпечують стабільне функціонування енергосистеми України, зокрема, в тих областях, де зараз відбуваються активні бої: Харківської, Донецької, Луганської, Київської, Сумської, Херсонської, Миколаївської.

– Щиро дякую вам за те, що, незважаючи на обстріли і небезпеку вашому життю, ви у взаємодії з нашими героїчними військовими цілодобово знову і знову відновлюєте електро- та газопостачання, – зазначив Галущенко.

Раніше сьогодні працівники Запорізької АЕС вийшли зустрічати колону російських окупантів, щоб не пропустити їх до стратегічного об’єкта.

Мер Енергодара Дмитро Орлов закликав громадян підходити на блокпост, щоб не пропустити ворожу колону. Пізніше він поінформував, що війська РФ відступили.

Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Вона розташована на березі Каховського водосховища в Запорізькій області, поруч із містом Енергодар.