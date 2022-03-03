Голова Кремінної ОТГ в Луганській області Володимир Струк знайдений вбитим. Раніше він був ексдепутатом Луганської облради, а з 2014 року підтримував бойовиків з “ЛНР”.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, лише з часом Володимир Струк виїхав на вільну від окупації частину Луганщини.

Протягом останнього тижня зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з Росією та “ЛНР”, збирав депутатів із цього приводу.

Вже 1 березня з’явилась заява від дружини Струка, що ексдепутат облради Луганщини був викрадений невідомими в камуфляжній формі.

Попередньою причиною смерті є вогнепальне поранення в область серця.

– Весь державний апарат України – СБУ, МВС, Прокуратура, суди, 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все, за підтримки з РФ. Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної, Володимира Струка судили судом народного трибуналу, – написав Антон Геращенко.

Радник голови МВС вважає, що судячи з усього, Володимир Струк розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу.

Наразі інших підтверджень зазначеної інформації немає.

28 лютого після проведенні спецоперації військових Збройних сил був затриманий мер міста Південне Олександр Брюханов, якого звинуватили у держзраді.

Джерело: Pravda Gerashchenko

Фото: Кремінська міська рада