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Факти / Україна

Перейти кордон за 10 годин. Перелік найменш завантажених пунктів пропуску

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Перетнути кордон менш, ніж за 10 годин можна аж на сімох пунктах пропуску. Про це повідомило посольство Сполучених Штатів Америки в Києві.

Незважаючи на велику кількість охочих виїхати за кордон, досі можна знайти прикордонні переходи з очікуванням менше 10 годин.

U.S. Embassy Kyiv поділився переліком найменш завантажених пунктів пропуску:

  • Вишнє Німецьке (Словаччина)
  • Слеменце (Словаччина, пішохідний)
  • Сігет Марматій (Румунія)
  • Халмеу (Румунія)
  • Долгобичів (Польща)
  • Гребенне (Польща)
  • Устила (Польща)

За даними Держприкордонслужби, перевірки та пропускні операції максимально спрощені. Мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни.

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