Перетнути кордон менш, ніж за 10 годин можна аж на сімох пунктах пропуску. Про це повідомило посольство Сполучених Штатів Америки в Києві.

Незважаючи на велику кількість охочих виїхати за кордон, досі можна знайти прикордонні переходи з очікуванням менше 10 годин.

U.S. Embassy Kyiv поділився переліком найменш завантажених пунктів пропуску:

Вишнє Німецьке (Словаччина)

Слеменце (Словаччина, пішохідний)

Сігет Марматій (Румунія)

Халмеу (Румунія)

Долгобичів (Польща)

Гребенне (Польща)

Устила (Польща)

За даними Держприкордонслужби, перевірки та пропускні операції максимально спрощені. Мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни.

Раніше в Укрзалізниці розповіли, як краще перетнути кордон та на яких переходах.

Залізничний оператор порадив їхати у бік Словаччини та Угорщини та запевнив, що до всіх КПП до країн-сусідів організовані безкоштовні трансфери для виїзду за кордон.