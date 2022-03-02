Перетнути кордон менш, ніж за 10 годин можна аж на сімох пунктах пропуску. Про це повідомило посольство Сполучених Штатів Америки в Києві.
Незважаючи на велику кількість охочих виїхати за кордон, досі можна знайти прикордонні переходи з очікуванням менше 10 годин.
U.S. Embassy Kyiv поділився переліком найменш завантажених пунктів пропуску:
- Вишнє Німецьке (Словаччина)
- Слеменце (Словаччина, пішохідний)
- Сігет Марматій (Румунія)
- Халмеу (Румунія)
- Долгобичів (Польща)
- Гребенне (Польща)
- Устила (Польща)
За даними Держприкордонслужби, перевірки та пропускні операції максимально спрощені. Мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни.
Раніше в Укрзалізниці розповіли, як краще перетнути кордон та на яких переходах.
Залізничний оператор порадив їхати у бік Словаччини та Угорщини та запевнив, що до всіх КПП до країн-сусідів організовані безкоштовні трансфери для виїзду за кордон.