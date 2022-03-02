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Факти / Україна

Під Енергодаром двоє мирних підірвалися на російських гранатах, їх рятують у лікарні – мер

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Під Енергодаром двоє мирних підірвалися на російських гранатах, їх рятують у лікарні – мер

Вдень 2 березня в Енергодарі Запорізької області на гранатах російських військових підірвалися двоє мирних мешканців. Медики продовжують боротися за їхні життя.

Інформацію офіційно підтвердив мер Енергодара Дмитро Орлов. Водночас він спростував інформацію Telegram-каналів про те, що мирні мешканці Енергодара масово постраждали внаслідок обстрілів ворога.

– На жаль, сьогодні , близько 15.30 в с. Водяне від гранати окупантів постраждали двоє мирних жителів. Стан одного чоловіка дуже важкий, другий отримав поранення середньої важкості, – повідомив мер Енергодара.

Дмитро Орлов також зазначив, що постраждалих невідкладно госпіталізували до лікарні сусіднього міста Кам’янка.

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