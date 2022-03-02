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Факти / Україна

Після ультиматуму мешканці Конотопа влаштували військовим РФ “коридор ганьби”

Валентина Летяк редакторка стрічки
Конотоп

У Конотопі Сумської області мешканці міста влаштували “коридор ганьби” російським загарбникам.

Росіяни пригрозили масованим обстрілом міста, якщо мер Антон Семеніхін відмовиться його добровільно здати.

У відповідь на ультиматум агресорів мешканці Конотопа, які зібралися біля міськради, послали їх “слідом за російським кораблем”.

Наразі місто під контролем України.

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що сьогодні українські військові за допомогою безпілотника Байрактар знищили ворожу самохідну артустановку, яка обстрілювала населені пункти на Сумщині.

2 березня в Охтирці Сумської області поліція разом із бійцями тероборони затримала відразу 10 російських військових.

Їх спіймали за мародерством. Що саме вони намагалися викрасти, не уточнюється.

Відомо, що затримання російських військових проходило на території Грунської та Комишанської ОТГ.

Фото: Дмитро Живицький

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