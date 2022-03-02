Південна Корея засудила Росію за агресію та планує ввести санкції – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів переговори зі своїм корейським колегою Чон Ий-йонгом у середу, 2 березня.

– Республіка Корея рішуче засуджує російську агресію проти України та планує брати активну участь у санкційному тиску на Росію. Корейські друзі надають Україні гуманітарну допомогу. Вдячний за те, що ви стоїте поряд із Україною, – розповів міністр Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Раніше Дмитро Кулеба повідомив, що у середу, 2 березня, Генасамблея ООН збирається ухвалити історичне рішення щодо агресії Російської Федерації в Україні.