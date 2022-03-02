ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Світ

Південна Корея засудила Росію за агресію та планує ввести санкції – Кулеба

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів переговори зі своїм корейським колегою Чон Ий-йонгом у середу, 2 березня.

– Республіка Корея рішуче засуджує російську агресію проти України та планує брати активну участь у санкційному тиску на Росію. Корейські друзі надають Україні гуманітарну допомогу. Вдячний за те, що ви стоїте поряд із Україною, – розповів міністр Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Раніше Дмитро Кулеба повідомив, що у середу, 2 березня, Генасамблея ООН збирається ухвалити історичне рішення щодо агресії Російської Федерації в Україні.

Читайте
Генасамблея ООН сьогодні ухвалить історичне рішення про агресію РФ в Україні – Кулеба

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка