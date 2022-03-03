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Факти / Україна

Резніков закликав українців позбавляти російські війська тилової підтримки

Людмила Богданова редакторка стрічки
Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців позбавляти російські війська тилової підтримки. Він звернувся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях.

–  Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.

Міністр оборони також звернувся до мисливців, єгерів і лісників, які знають кожну стежку і кожен ярок у своєму краю.

– Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім.

Олексій Резніков наголосив, що Росія не витримала і почала визнавати втрати. За його словами, це сталося завдяки героїзму наших військових і бійцям інформаційного фронту.

– Час посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу.

Фото: УНІАН

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