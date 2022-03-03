Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців позбавляти російські війська тилової підтримки. Він звернувся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях.

– Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.

Міністр оборони також звернувся до мисливців, єгерів і лісників, які знають кожну стежку і кожен ярок у своєму краю.

– Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім.

Олексій Резніков наголосив, що Росія не витримала і почала визнавати втрати. За його словами, це сталося завдяки героїзму наших військових і бійцям інформаційного фронту.