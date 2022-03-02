США запроваджують обмеження на експорт обладнання для видобутку нафти та газу до Росії

Адміністрація США вирішила запровадити заходи експортного контролю щодо обладнання, яке постачають до РФ для видобутку нафти та газу.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті Білого дому 2 березня.

– За допомогою експортного контролю щодо обладнання для видобутку нафти та газу Мінторг запровадить обмеження на експорт технологій, які забезпечували у довгостроковій перспективі нафтопереробні потужності Росії, – йдеться у документі.

Білий дім нагадав, що для збройних сил Росії переробка нафти є ключовим джерелом надходжень.

Крім того, там уточнюється, що США, як і їхні союзники, не зацікавлені у зниженні світових постачань енергоресурсів, а тому надходження коштів за них виведено з-під дії санкцій.