Україна закликає Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори для цивільних

Офіційний Київ звернувся до Червоного Хреста з вимогою якнайшвидше організувати гуманітарні коридори для цивільних громадян України.
Як заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, можливість надання гуманітарних коридорів – прерогатива виключно Червоного Хреста.
– Якщо Червоний Хрест не може забезпечити коридор через небезпеку, заявіть про це офіційно! – йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про порятунок та виведення із зони, де триває активна фаза бойових дій, жінок, дітей, людей похилого віку тощо.
Чому під час війни в Україні немає гуманітарних коридорів?
- РФ не надає гуманітарних коридорів, порушує міжнародні норми.
- Саме Червоний Хрест має домовитися з РФ про забезпечення евакуації для цивільних.
- Якщо Червоний Хрест визнає, що не може забезпечити коридор, Україна просить надати допомогу хоча б транспортом.