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Факти / Україна

Україна закликає Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори для цивільних

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Україна закликає Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори для цивільних

Офіційний Київ звернувся до Червоного Хреста з вимогою якнайшвидше організувати гуманітарні коридори для цивільних громадян України.

Як заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, можливість надання гуманітарних коридорів – прерогатива виключно Червоного Хреста.

– Якщо Червоний Хрест не може забезпечити коридор через небезпеку, заявіть про це офіційно! – йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про порятунок та виведення із зони, де триває активна фаза бойових дій, жінок, дітей, людей похилого віку тощо.

Чому під час війни в Україні немає гуманітарних коридорів?

  1. РФ не надає гуманітарних коридорів, порушує міжнародні норми.
  2. Саме Червоний Хрест має домовитися з РФ про забезпечення евакуації для цивільних.
  3. Якщо Червоний Хрест визнає, що не може забезпечити коридор, Україна просить надати допомогу хоча б транспортом.

Фото: ДСНС

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