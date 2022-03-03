Без води, тепла і світла: яка зараз ситуація у Маріуполі

Ворог продовжує обстрілювати Маріуполь. Через це у місті немає електроенергії, води та опалення. Є також проблеми із мобільним зв’язком, повідомляє Маріупольська міськрада.

Комунальники очікують, коли настане тиша, щоб розпочати відновлення основних ліній електро- та водопостачання.

Водночас у міських лікарнях, які надають екстрену медичну допомогу всім пораненим, зараз є електроенергія, завдяки тому, що комунальні служби забезпечують генератори пальним.

Наразі вдалося відновити енергопостачання у міській лікарні №1.

Комунальники також протягом дня доставляють питну воду до різних районів міста.

З 24 лютого 2022 року, тобто початку повномасштабної війни РФ в Україні, поранено понад 200 мешканців Маріуполя.

Ворог пошкодив залізничне сполучення, розтрощив потяги, заблокувавши вивезення з Маріуполя жінок, дітей, літніх людей та поранених.

Фото: Маріупольська міськрада