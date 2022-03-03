ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факти / Україна

Безжальність до мирного населення: Блінкен про російські методи ведення війни

Олена Конюшок SEO оптимізація
Ентоні Блінкен фото

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав обстріли мирних міст України російськими методами ведення війни. Про це він заявив під час пресконференції 2 березня.

Блінкен зазначає, що ми вже бачили це в минулому, і додає:

Один із методів ведення війни, який використовує Росія – це безжальність до мирного населення тієї країни, де вони ведуть воєнні дії. Як мінімум, цілком не прицільне бомбардування, без урахування того, куди потрапляють ці бомби.

За словами держсекретаря, Вашингтон відстежує усі злочинні дії Путіна проти мирних мешканців України, щоб застосувати цю документацію у майбутньому.

Ми ведемо всьому облік, щоб, коли в нас буде можливість притягнути Путіна до відповідальності, в нас були докази, – пояснює він.

Читайте
Путін помилявся щодо НАТО і Заходу: Байден про невиправдані очікування Кремля

Раніше президент США заявив, що очікування Кремля щодо НАТО та Заходу не виправдались.

За словами Джо Байдена, Путін сподівався, що зможе розділити нас вдома, що світ йому ніяк не відповість –  він помилявся.

Фото: Secretary Antony Blinken

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка