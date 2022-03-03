Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав обстріли мирних міст України російськими методами ведення війни. Про це він заявив під час пресконференції 2 березня.

Блінкен зазначає, що ми вже бачили це в минулому, і додає:

Один із методів ведення війни, який використовує Росія – це безжальність до мирного населення тієї країни, де вони ведуть воєнні дії. Як мінімум, цілком не прицільне бомбардування, без урахування того, куди потрапляють ці бомби.

За словами держсекретаря, Вашингтон відстежує усі злочинні дії Путіна проти мирних мешканців України, щоб застосувати цю документацію у майбутньому.

Ми ведемо всьому облік, щоб, коли в нас буде можливість притягнути Путіна до відповідальності, в нас були докази, – пояснює він.

Раніше президент США заявив, що очікування Кремля щодо НАТО та Заходу не виправдались.

За словами Джо Байдена, Путін сподівався, що зможе розділити нас вдома, що світ йому ніяк не відповість – він помилявся.

Фото: Secretary Antony Blinken