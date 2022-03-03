Бригада тероборони виявила у гуманітарці маячки, які наводять ворога на ціль

Одна з бригад територіальної оборони виявила у гуманітарній допомозі маячки-трекери, які наводять російських агресорів на ціль.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

– Сьогодні в одній із бригад ТрО під час отримання гуманітарної допомоги знайдено декілька маячків-трекерів, які дають наводку, – йдеться у повідомленні.

Тому треба уважно переглядати вміст отриманої гумдопомоги, і у разі виявлення таких маячків розбивати їх молотком та спалювати.

Російські війська восьмий день атакують українські міста, завдаючи ракетних ударів.

Сьогодні агресори вдарили по центру Чернігова. Ракети влучили у багатоповерховий житловий масив. На місці події працюють рятувальники.

У місцевій обласній держадміністрації повідомили, що інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Фото: Медичні сили ЗСУ