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Факти / Світ

Чергова галюцинація: Кулеба оцінив твердження голови розвідки РФ про ядерну зброю

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

У четвер, 3 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував слова голови Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Наришкіна про те, що Україна нібито працює над “створенням ядерної зброї”.

Міністр назвав цю заяву “черговою російською галюцинацією”.

– Він (Наришкін, – Ред.) стверджує, що Україна працює над створенням ядерної зброї, і США знають про це і готові допомогти. Я ще раз спростовую цей хворий фейк. Україна завжди була і залишається відповідальним учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, – написав Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

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