Це працювала наша ППО: Кличко про нічні вибухи у Києві

У Києві станом на 3 березня ситуація складна, але контрольована. Щодо кількох вибухів вночі – це системи ППО збивали ворожі ракети, сказав мер столиці Віталій Кличко у відеозверненні до киян.

За його словами, постраждалих та руйнувань немає, а пошкоджену вчора теплотрасу біля залізничного вокзалу сьогодні відновлять.

– Звертаюся до киян: не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу. Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами. Підвозять людей. Зараз залишені автівки, які блокують під’їзд до вокзалу, евакуюють служби на вулицях Жилянській, Саксаганського тощо, – наголосив Кличко.

Він також попередив, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, що блокують проїзд та евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони та захисту Києва.

Мер столиці розповів, що майже усіх дітей зі столичних дитячих будинків сімейного типу вивезли за місто.

– Два дні тому до Польщі евакуювали 50 вихованців з п’яти будинків сімейного типу. Разом з батьками-вихователями. Київ за сприяння центру Спасемо Україну також вивіз до Польщі 176 дітей з інвалідністю з міських дитячих будинків-інтернатів. І вчора до Німеччини відправили понад 90 дітей-сиріт, – сказав Кличко.

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Фото: Віталій Кличко