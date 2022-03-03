Біля кордону з Молдовою затримали вісьмох громадян, які хотіли незаконно перетнути кордон.
Усі вони – призовного віку (від 26 до 46 років) та ухилялись від мобілізації в Донецькій, Дніпровській, Київській та Черкаській областях.
Затримали також їхнього переправника – буковинця на прізвисько Зурік, який погодився провезти ухилянтів за €2,5 тис.
Про факт спроби незаконного перетину кордону проінформовано Нацполіцію, прокуратуру Чернівецької області та СБУ.
Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну з Україною.
Наступного дня президент України Володимир Зеленський підписав указ №69/2022 про загальну мобілізацію.
Таке рішення глава держави ухвалив для підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань.
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Джерело: Держприкордонслужба
Фото: Держприкордонслужба