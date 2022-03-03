Біля кордону з Молдовою затримали вісьмох громадян, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Усі вони – призовного віку (від 26 до 46 років) та ухилялись від мобілізації в Донецькій, Дніпровській, Київській та Черкаській областях.

Затримали також їхнього переправника – буковинця на прізвисько Зурік, який погодився провезти ухилянтів за €2,5 тис.

Про факт спроби незаконного перетину кордону проінформовано Нацполіцію, прокуратуру Чернівецької області та СБУ.

Домовились про переправу за €2,5 тис.: на кордоні з Молдовою затримали 8 чоловіків / 4 фотографии

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну з Україною.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський підписав указ №69/2022 про загальну мобілізацію.

Таке рішення глава держави ухвалив для підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба