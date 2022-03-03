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Факти / Україна

Корінний росіян прийшов воювати проти РФ на боці України

Валентина Летяк редакторка стрічки
росіян прийшов воювати проти РФ

60-річний корінний росіянин з Тверської області Володимир Жигалін прийшов до Служби безпеки України і виявив бажання воювати проти країни-агресора, громадянином якої він є.

– Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних, – звернувся він до своїх співвітчизників.

Сказав, що це його свідоме рішення, оскільки розуміє, хто є загарбником.

Російські військові, які прийшли на нашу землю воювати, поступово також почали усвідомлювати, що їх тут ніхто не чекав.

Тому вони масово дезертирують і кидають в Україні колони військової техніки, щоб не виконувати злочинні накази своїх командирів.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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