Місця в землі вистачить: тероборона Чернігова запросила Кадирова до України

3 березня українські захисники із тероборони Чернігова запросили чеченця Рамзана Кадирова до України.

Напередодні один із найближчих людей Путіна направив чеченських військових “на підмогу” РФ.

Тероборона Чернігова запрошує Кадирова до України.

“Української землі вистачить, щоб вас усіх тут поховати”. pic.twitter.com/0SZkEBXnsj — ВОЇНИ УКРАЇНИ???????? (@ArmedForcesUkr) March 3, 2022

У заяві захисники із тероборони Чернігова нагадали, що вже декілька тисяч трупів росіян лежать на українській землі, однак “місця вистачить” для усіх загарбників.

Рамзан Кадиров! Своїми виступами ви можете налякати тільки російський та білоруський народ. Ми, українці, цього не боїмося. Кадиров відправляє своїх людей вбивати український народ. А краще би він приїздив зі своїми людьми сюди, на нашу землю – ми з ним розберемося.

Росіяни гниють тисячами на українській землі, а воювати здатні лише з мирним населенням, і твої кадировці – не кращі.

Ми з нетерпінням будемо чекати кожного окупанта, з РФ, Чечні та Білорусі. Української землі вистачить, щоб тут вас усіх поховати, українських перукарень вистачить, щоб вас тут усіх побрити. Слава Україні!