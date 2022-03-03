ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факти / Україна

Можлива провокація: РФ розгорнула техніку у бік власних населених пунктів

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що росіяни могли направити системи залпового вогню до прикордонного російського села Поповка у бік своєї території, щоб влаштувати провокацію.

– Знаючи варварський характер дій Росії, ми побоюємося, що може бути підготовлена ​​операція під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну, – повідомив Кулеба у Twitter.

Таку саму інформацію повідомляють у СБУ.

– У російському селі Поповка, що межує з Краснопільським районом Сумської області, російські Гради розгорнули у бік РФ під час руху ВІД українського кордону. У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ, – йдеться у заяві на сторінці відомства у Facebook.

Уточнюється, що СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його та зірвати провокацію.

Читайте
Ракетні удари по Чернігову та переговори з Кремлем: що відбувається на восьму добу війни в Україні (онлайн)

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка