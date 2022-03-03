Михайло Фрідман виходить із Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

1 березня Михайло Фрідман подав заяву про вихід з Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Михайло Фрідман є одним з ініціаторів та співзасновників Центру, які 29 вересня 2016 року взяли на себе публічне зобов’язання збудувати Меморіал у Бабиному яру. Цей проєкт став для Михайла Фрідмана дуже важливим зокрема і з особистих причин. Адже він – єврей за походженням, який народився і виріс у Львові, а його родичі загинули під час Голокосту на території України.

Михайло Фрідман вирішив вийти з Наглядової ради Меморіалу, у зв’язку із санкціями, під дію яких він потрапив. Наглядова рада і команда Меморіального центру висловлюють найщирішу подяку Михайлу Фрідману за роки підтримки і співпраці.

Михайло Маратович Фрідман – видатний філантроп, який ініціював та фінансував багато проєктів, які вплинули на життя євреїв у всьому світі. Це були дуже різнопланові ініціативи. Забезпечення безпеки жителів Ізраїлю, як-от, наприклад, будівництво бомбосховищ у Сдероті та в інших містах на Півдні Ізраїлю, забезпечення безпеки синагог та інших єврейських установ у сотнях громад світу. Зміцнення зв’язків сотень тисяч євреїв діаспори з їхньою історією, громадою та з державою Ізраїль, – підкреслив Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський.

Михайло Фрідман був постійним активним учасником роботи Меморіалу, зробив великий внесок у позитивні зміни на території урочища та інші проєкти. Зокрема, завдяки його активній участі у Бабиному Яру були зведені символічна синагога «Місце для роздумів», Кристалічна стіна плачу художниці-концептуалістки Марини Абрамович, аудіовізуальна інсталяція «Дзеркальне поле», серія інсталяцій «Погляд у минуле», пам’ятник Куренівській трагедії.