Мир на умовах Кремля приймає 1% українців, понад 80% вірять у перемогу – опитування

Попри шалений рівень стресу, 82% українцв щиро вірять у відбиття наступу російських регулярних військ. Найрозповсюдженіша емоція, яку
відчуває населення України через війну – не страх, а гнів.
Ці та інші актуальні результати опитування оприлюднила дослідницька компанія Gradus Research. Опитування українців проводилося методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.
Кому найбільше довіряють українці?
Починаючи з перших днів вторгенння РФ, найбільший рівень довіри зберігають українські війська, президент і волонтери.
- ЗСУ – 63% ;
- Володимир Зеленський – 54%;
- Волонтерські організації – 39%.
Два головні чинники перемоги України у війні – міць наших Збройних сил та згуртований спротив українського суспільства.
Натомість мир на умовах Російської Федерації згодні прийняти лише 1%.
Хто винен у війні?
Майже половина опитаних українців винять владу РФ у розв’язанні війни на території України. Ще майже стільки опитаних поділяють відповідальність між владою та її виборцями.
- Влада Російської Федерації (46%);
- Керівництво, політичні еліти і народ Росії (40%).
Ставлення до Зеленського
Повністю або частково дії шостого президента України під час війни з Росією підтримують 85% опитаних українців. Репутаційний індекс Володимира Зеленського сягнув небачених раніше 77%.