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Факти / Україна

Мир на умовах Кремля приймає 1% українців, понад 80% вірять у перемогу – опитування

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Мир на умовах Кремля приймає 1% українців, понад 80% вірять у перемогу – опитування

Попри шалений рівень стресу, 82% українцв щиро вірять у відбиття наступу російських регулярних військ. Найрозповсюдженіша емоція, яку
відчуває населення України через війну – не страх, а гнів.

Ці та інші актуальні результати опитування оприлюднила дослідницька компанія Gradus Research. Опитування українців проводилося методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Кому найбільше довіряють українці?

Починаючи з перших днів вторгенння РФ, найбільший рівень довіри зберігають українські війська, президент і волонтери.

  • ЗСУ – 63% ;
  • Володимир Зеленський – 54%;
  • Волонтерські організації – 39%.

Два головні чинники перемоги України у війні – міць наших Збройних сил та згуртований спротив українського суспільства.

Натомість мир на умовах Російської Федерації згодні прийняти лише 1%.

Хто винен у війні?

Майже половина опитаних українців винять владу РФ у розв’язанні війни на території України. Ще майже стільки опитаних поділяють відповідальність між владою та її виборцями.

  • Влада Російської Федерації (46%);
  • Керівництво, політичні еліти і народ Росії (40%).

Ставлення до Зеленського

Повністю або частково дії шостого президента України під час війни з Росією підтримують 85% опитаних українців. Репутаційний індекс Володимира Зеленського сягнув небачених раніше 77%.

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