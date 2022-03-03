На судні Banglar Samriddhi, в який потрапив ракетний удар з боку військових РФ, є загиблий член екіпажу.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури України, удар було завдано біля порту Ольвія в Миколаївській області.

– За уточненими даними, серед екіпажу торговельного судна є загиблий. На момент поразки він перебував на містку, доки його особистість не ідентифікована. На місце було викликано швидку, поінформовану Службу безпеки України, – повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, удар російською ракетою по судну Banglar Samriddhi, яке йшло під прапором Бангладешу, було здійснено 2 березня о 17.25.

Теплохід Banglar Samriddhi в момент удару був у порту Ольвія. Корабель зайшов туди 23 лютого і стояв в очікуванні завантаження, проте не міг вийти через обмеження ВМС Росії.

Джерело: Мінінфраструктури