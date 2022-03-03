Нас не треба “освобождать”: в ОП подякували бізнесу та волонтерам за гумдопомогу Україні

Офіс президента подякував усім небайдужим українцям та міжнародним партнерам, які займаються поставками гуманітарних вантажів по Україні.

Як заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, окрім реальної війни, Росія хоче створити у нашій державі гуманітарну кризу.

– Дякую бізнесу, волонтерам, міжнародним партнерам, які збирають та доставляють гуманітарні вантажі по Україні. Ваша допомога вкрай важлива! – написав він.

Також Кирило Тимошенко подякував залізничникам, які попри те, що деякі українські міста оточені путінськими військами, продовжують доставляти гуманітарні вантажі.

Станом на восьмий день війни залізницею було відправлено вже понад 1 тис. тонн такої допомоги.

– Росія не просто веде війну проти нашого народу з порушенням всіх правил та норм міжнародного права, вона хоче створити гуманітарну кризу. Це робиться, щоб потім надсилати фальшиві гумконвої, як це було в 2014 році в Донецьку та Луганську. Українці розуміють, що нас не треба “асвабаждать” і рятувати, – наголосив Кирило Тимошенко.

Джерело: Кирило Тимошенко