Окупанти злякалися поразки і почали вчиняти злочини проти людяності – Резніков

Україна протистоїть російському нападу вже понад 168 годин. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких – майже 90%.

– Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться, – наголосив міністр оборони.

За словами Резнікова, наразі форпостами Європи є Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв. Там голови військово-цивільних адміністрацій та мери відчайдушно протистоять російському ворогу.

Збройні сили України вже знищили тисячі окупантів, а ворожої техніки стальки, що можна було б озброїти армії кількох країн.

Україна продовжує отримувати міжнародну допомогу.

На захисті нашої держави самовіддано стоять тероборонівці, пілоти, десантники, піхота, артилерія, зазначає Резніков.

За його словами, російські окупанти настільки злякалися ганебної поразки, що почали вчиняти злочини проти людяності.