Перша леді Олена Зеленська запустила власний Telegram-канал, присвячений пошуку відповідей на поширені запитання громадян. Там є чимало корисних посилань, які мають знайти допомогу під час війни.
Мова про:
- Рух транспорту;
- Допомогу бійцям, закладам охорони здоров‘я;
- Гуманітарну допомогу, волонтерів та фінансову підтримку;
- Можливості допомогти з-за кордону?
- Пошук психологічної підтримки;
- Допомогу людям з інвалідністю тощо.
Зеленська наголосила, що вміст каналу буде оновлюватись і доповнюватись, і додала:
Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя.
Знайти телеграм-канал можна за посиланням: https://t.me/FirstLadyOfUkraine
Заступник керівника ОП України Кирило Тимошенко каже, що агресор активізував штампування фейків.
Для протидії російським фейкам влада на місцях створила офіційні ресурси у месенджері Telegram. Офіс президента закликає читати канал голови ОДА своєї області й ділитися ним із рідними та друзями.
Фото: olenazelenska_official