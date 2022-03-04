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Факти / Україна

Олена Зеленська запустила Telegram-канал із джерелами допомоги під час війни

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Олена Зеленська запустила Telegram-канал із джерелами допомоги під час війни

Перша леді Олена Зеленська запустила власний Telegram-канал, присвячений пошуку відповідей на поширені запитання громадян. Там є чимало корисних посилань, які мають знайти допомогу під час війни.

Мова про:

  • Рух транспорту;
  • Допомогу бійцям, закладам охорони здоров‘я;
  • Гуманітарну допомогу, волонтерів та фінансову підтримку;
  • Можливості допомогти з-за кордону?
  • Пошук психологічної підтримки;
  • Допомогу людям з інвалідністю тощо.

Зеленська наголосила, що вміст каналу буде оновлюватись і доповнюватись, і додала:

Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя.

Знайти телеграм-канал можна за посиланням: https://t.me/FirstLadyOfUkraine

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Фото: olenazelenska_official

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