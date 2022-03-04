Перша леді Олена Зеленська запустила власний Telegram-канал, присвячений пошуку відповідей на поширені запитання громадян. Там є чимало корисних посилань, які мають знайти допомогу під час війни.

Мова про:

Рух транспорту;

Допомогу бійцям, закладам охорони здоров‘я;

Гуманітарну допомогу, волонтерів та фінансову підтримку;

Можливості допомогти з-за кордону?

Пошук психологічної підтримки;

Допомогу людям з інвалідністю тощо.

Зеленська наголосила, що вміст каналу буде оновлюватись і доповнюватись, і додала:

Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя.

Знайти телеграм-канал можна за посиланням: https://t.me/FirstLadyOfUkraine

Заступник керівника ОП України Кирило Тимошенко каже, що агресор активізував штампування фейків.

Для протидії російським фейкам влада на місцях створила офіційні ресурси у месенджері Telegram. Офіс президента закликає читати канал голови ОДА своєї області й ділитися ним із рідними та друзями.

Фото: olenazelenska_official