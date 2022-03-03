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Факти / Світ

Переговори України з Росією розпочалися

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Переговори України з Росією розпочалися

У четвер, 3 березня, стартував другий раунд переговорів України з Росією.

Як повідомив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, українська делегація почала розмовляти з представниками Російської Федерації з низки питань.

У ключовому початковому порядку денному, за його даними, негайне припинення вогню, запровадження перемир’я у військових діях, а також можливість створення гуманітарних коридорів у кризових районах для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.

Нагадаємо, перший раунд переговорів делегації України з Росією відбувся 28 лютого на українсько-білоруському кордоні. Тоді ключовим питанням на переговорах було негайне припинення вогню в Україні та відведення російських військ з нашої території.

За підсумками перших переговорів Михайло Подоляк заявив, що оцінює їх як тяжкі. За його словами, сторони “визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення”.

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