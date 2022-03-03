Березень, 03 в 15:32

2 березня на північно-західному напрямку Києва підрозділ Головного управління розвідки Міноборони захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т).

Про це повідомляє пресслужба розвідки.

Цю машину ворог використовував для розвідки повітряних цілей. Екіпаж мав протидіяти роботі української авіації.

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У розвідці повідомили, що під час бою екіпаж модуля знищили.

– Разом з машиною до рук українських розвідників потрапила документація відповідного підрозділу окупантів, особисті документи російських військових, карти та засоби зв’язку, – йдеться у повідомленні ГУР.

Наразі машину віддали 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Вона вже перебуває на бойовому чергуванні.

Що стосується документів, знайдених у машині, то, за попередніми даними: в російській армії величезна проблема з розкраданням військового майна. У низці бойових машин підрозділу відсутні стаціонарні засоби зв’язку та необхідне обладнання.

Участь російських військових у війні проти України відтепер офіційно задокументована – особисті документи росіян стануть частиною доказової бази у міжнародних судах.

Фото: ГУР Міноборони