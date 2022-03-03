Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України 15 українським воїнам.

Як заявив президент України, дев’ять із яких загинули в боях.

– Усі 40 мільйонів – як ці 15 Героїв, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно:

старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу – брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника;

– брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника; підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу – завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів;

– завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів; солдату Лук’яновичу Олександру Володимировичу – під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки супротивника, внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення;

– під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки супротивника, внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення; молодшому сержанту Несоленому Михайлу Михайловичу – загинув у ближньому бою з силами супротивника, коли евакуював людей;

– загинув у ближньому бою з силами супротивника, коли евакуював людей; солдат Нікончук Андрій Валерійович – захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів;

– захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів; лейтенанту Сапілу Віталію Романовичу – командир танкового взводу, знешкодивши три десятки одиниць техніки ворога, загинув під час авіаудару;

– командир танкового взводу, знешкодивши три десятки одиниць техніки ворога, загинув під час авіаудару; головному сержанту Сенюку Олексію Олександровичу – обороняв Чернігів, знищив два ворожі БПМ і захопив танк Т-72, ​​загинув від авіаудару;

– обороняв Чернігів, знищив два ворожі БПМ і захопив танк Т-72, ​​загинув від авіаудару; лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу – прикрив відхід своїх при наступі ворога;

– прикрив відхід своїх при наступі ворога; майору Чобану Степану Івановичу – пілот Су-27, відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.

Також звання Героя України надано: