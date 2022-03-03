Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України 15 українським воїнам.
Як заявив президент України, дев’ять із яких загинули в боях.
– Усі 40 мільйонів – як ці 15 Героїв, – сказав глава держави.
Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно:
- старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу – брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника;
- підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу – завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів;
- солдату Лук’яновичу Олександру Володимировичу – під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки супротивника, внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення;
- молодшому сержанту Несоленому Михайлу Михайловичу – загинув у ближньому бою з силами супротивника, коли евакуював людей;
- солдат Нікончук Андрій Валерійович – захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів;
- лейтенанту Сапілу Віталію Романовичу – командир танкового взводу, знешкодивши три десятки одиниць техніки ворога, загинув під час авіаудару;
- головному сержанту Сенюку Олексію Олександровичу – обороняв Чернігів, знищив два ворожі БПМ і захопив танк Т-72, загинув від авіаудару;
- лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу – прикрив відхід своїх при наступі ворога;
- майору Чобану Степану Івановичу – пілот Су-27, відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
Також звання Героя України надано:
- майору Михальчуку Ігорю Васильовичу – керівник підрозділу танкового батальйону, знищив численні бронемашини ворога;
- полковнику Мусієнку Сергію Миколайовичу – керівник підрозділу ракетних військ та артилерії, завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку;
- лейтенанту Пальченко Євгену Михайловичу – керівник взводу танків, прикрив вихід бригади з оточення;
- майору Прокопенко Владиславу Юрійовичу – керівник танкового батальйону, вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат;
- підполковнику Федосенко Павлу Юрійовичу – керівник підрозділу 92-ї бригади за ефективну оборону Харкова;
- старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу – за героїчну участь в обороні Херсонської області.