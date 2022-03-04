Верховна Рада України дозволила видавати вогнепальну зброю цивільним особам для відсічі військової агресії Росії.

Йдеться про законопроєкт № 7120 Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Його підтримали за основу та в цілому – 280 народних депутатів.

Законопроєкт розроблено з огляду на ст. 65 Конституції України, згідно з якою захист незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком українців.

Згідно із законопроєктом, у період дії воєнного стану отримати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї зможуть цивільні особи, які виявили бажання захищати нашу державу проти збройної агресії РФ:

• громадяни України;

• іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України.

Порядок отримання зброї встановить Міністерство внутрішніх справ України.

Цивільні особи зможуть застосовувати вогнепальну зброю аналогічно до правил застосування зброї військовослужбовцями.

Громадяни не нестимуть відповідальності за застосування зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

Не пізніше 10 днів після припинення дії воєнного стану цивільні особи повинні будуть здати отриману вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до органів Національної поліції.

Як відомо, у лютому Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №5708 Про право на цивільну вогнепальну зброю. Цей документ врегульовує питання виробництва, набуття, володіння, відчуження, носіння, транспортування, ремонту, застосування цивільної зброї.

Законопроєктом передбачається, що фізичні особи не можуть володіти цивільною вогнепальною зброєю категорії А, тобто автоматичною вогнепальною зброєю.