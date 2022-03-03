РФ зламала сайти ОТГ і розмістила фейк про “капітуляцію” України у війні

Служба безпеки України повідомила, що російські агресори зламали деякі сайти регіональних органів влади та місцевого самоврядування, а також розмістили там брехню про нібито “капітуляцію та підписання мирного договору з РФ”.

– Заявляємо – це ФЕЙК! Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом із народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога, – сказано у заяві.

Уточнюється, що вся влада, війська, силові та правоохоронні органи збираються стояти до перемоги.