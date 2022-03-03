ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ

РФ зламала сайти ОТГ і розмістила фейк про “капітуляцію” України у війні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
РФ зламала сайти ОТГ і розмістила фейк про “капітуляцію” України у війні

Служба безпеки України повідомила, що російські агресори зламали деякі сайти регіональних органів влади та місцевого самоврядування, а також розмістили там брехню про нібито “капітуляцію та підписання мирного договору з РФ”.

– Заявляємо – це ФЕЙК! Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом із народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога, – сказано у заяві.

Уточнюється, що вся влада, війська, силові та правоохоронні органи збираються стояти до перемоги.

– Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не розповсюджуйте неперевірені та недостовірні факти – їх робить ворог! Слава Україні! – йдеться у повідомленні.

Читайте
Я в Конотопі! Мер спростував здачу міста російським загарбникам

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка