Скоро день смерті Сталіна: міністр культури Ткаченко закликав росіян виходити на вулиці

До громадян Росії офіційно звернувся міністр культури України Олександр Ткаченко. Він закликав думаючих росіян виходити на вулиці із протестами проти війни, аби зупинити дії диктатора Путіна.

В якості “натхненного прикладу” український міністр навів дату 5 березня. Саме цього дня у 1953 році (69 років тому) не стало ще одного диктатора – Йосипа Сталіна.

У 74-річному віці “вождь народів” Сталін помер на своїй дачі від інсульту: його найближче оточення почало ділити владу між собою ще до похорону.

– Вийдіть на вулиці із протестом, а не розкуповуйте залишки товарів, які вже завтра вам будуть недоступні. Вже скоро 5 березня, саме день смерті Сталіна – чим вам не символічна дата почати жити в країні, – підсумував Ткаченко.

Міністр Ткаченко також наголосив, що в Україні вільні медіа та армія, яка впевнена у перемозі.

Водночас він зазначив, що росіяни ще мають шанс щось змінити у своїй країні.