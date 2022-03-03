США вважають, що російський військовий конвой під Києвом все ще стоїть на місці

Сполучені Штати досі вважають, що великий російський військовий конвой, що прямував до Києва, застряг на місці. Про це журналістам у четвер, 3 березня, заявив високопоставлений чиновник з оборони США.

Посадовець відзначив, що Штати “не мають підстав сумніватися в заявах України” про те, що вони “сприяли” зупинці конвою, атакуючи його.

– Ми все ще вважаємо, що колона, на котрій всі були зосереджені, застряла на місці. У нас немає підстав сумніватися в заявах українців, – сказав чиновник.

Нагадаємо, що декілька днів тому під Києвом із супутника було помічено 67-кілометрову колону російських танків, бронетехніки та буксированої артилерії, яка прямувала до української столиці.

У четвер, 3 березня, у Міністерстві оборони Великобританії заявили, що конвой, схоже, зупинився приблизно за 30 кілометрів від Києва.