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Факти / Україна

У Києві сталося чотири вибухи

Ілля Нежигай редактор стрічки
У Києві сталося чотири вибухи

У Києві в ніч на 3 березня пролунало кілька потужних вибухів посеред міста.

Перед цим очевидці повідомляли, що вибухи чутно у районі станції метро Дружба народів та Голосіївська.

Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що по Києву ворог б’є ракетами.

– Мерзота б’є ракетами по Києву. Вже чотири вибухи дуже близько до центру міста, – написав він.

Згодом з’явились перші відео вибухів в українській столиці.

Вибухи було чутно також у районі історичної місцевості Лиса гора, що поблизу станції метро Видубичі. Поруч з цією станцією знаходиться ТЕЦ-5.

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