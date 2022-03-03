У Києві в ніч на 3 березня пролунало кілька потужних вибухів посеред міста.

Перед цим очевидці повідомляли, що вибухи чутно у районі станції метро Дружба народів та Голосіївська.

Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що по Києву ворог б’є ракетами.

– Мерзота б’є ракетами по Києву. Вже чотири вибухи дуже близько до центру міста, – написав він.

Згодом з’явились перші відео вибухів в українській столиці.

Вибухи було чутно також у районі історичної місцевості Лиса гора, що поблизу станції метро Видубичі. Поруч з цією станцією знаходиться ТЕЦ-5.