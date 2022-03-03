У четвер, 3 березня, зранку після закінчення комендантської години Північний та Дарницький мости будуть відкриті для проїзду приватного і громадського транспорту. Комендантська година триває до 7-ї ранку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Завтра після закінчення комендантської години, з 7 ранку, для сполучення між Лівим і Правим берегами для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости, – сказав очільник міста.

Південний міст для проїзду буде зачинений.

Віталій Кличко наголосив, що без нагальної потреби у місто приватним транспортом виїжджати не треба.

Нагадаємо, що комендантська година у столиці триває з 20.00 до 7.00. У цей час містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками військового коменданта Києва.

Крім того, у Києві з 1 березня заборонили продаж усіх алкогольних напоїв.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча.

2 березня у деяких районах Києва у двори потрапило кілька снарядів. Внаслідок цього загорілося кілька автівок, жертв і постраждалих немає.