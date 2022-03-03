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Факти / Україна

У районі Лисичанська: пошкоджено першу нитку газопроводу ГТС України

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Поставки газу

В результаті військових дій з боку Росії пошкоджена перша нитка газопроводу оператора ГТС України Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне в районі відведення на газорозподільній станції (ГРС) Лисичанськ.

Диспетчери компанії зафіксували зниження тиску в системі і о 8.50 3 березня перекрили подачу природного газу.

Жертв або постраждалих серед співробітників оператора ГТС немає.

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При першій можливості робота газопроводу буде відновлена, проте зараз в районі місця аварії йдуть активні бойові дії. Місто Лисичанськ отримує газ через резервну систему газопостачання ОГРМ.

Загалом станом на 11.00 3 березня через бойові дії зупинено 14 з 1 389 ГРС. Однак газотранспортна система України продовжує свою роботу для газопостачання українцям і критичній інфраструктурі. Всі управління виконують свої завдання. Співробітники оператора ГТС працюють в режимі посиленої безпеки.

Нагадаємо, що вчора, 2 березня, авіаційна атака пошкодила дві нитки газопроводу – відведення до газорозподільної станції Ізюм Харківської області. А також в результаті артобстрілу постраждали адміністративні будівлі ЛВУ Миколаєва і Харкова.

Джерело: ГТС України

Фото: Depositphotos

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