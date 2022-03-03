В Україну рухається міжнародне військо. Загалом ЗСУ чекає на підтримку близько 16 тис. військових добровольців з різних країн.

– Близько 16 000 військових добровольців різних країн скоро прибудуть до України, щоб допомогти нам боротися з російською навалою, – повідомили в АрміяInform.

Крім того Spiegel з посиланням на німецьку владу пише, що Німеччина не буде “принципово перешкоджати” своїм громадянам, які захочуть вирушити в Україну, щоб воювати за її свободу.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог змушений залучати резерви, щоб продовжувати війну проти України.

Для відновлення наступу у напрямку Києва вони запровадили додатково ще одну БТГр.

Агресори не полишають спроб блокувати українську столицю з північного та північно-західного напрямків.