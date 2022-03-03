Ворог змушенний залучати резерви: Генштаб про ситуацію навколо російського вторгнення

Станом на 12.00 03.03.2022 щодо російського вторгнення у Генштабі повідомили, що ворог змушений залучати резерви, а для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр. Окупанти не полишають спроб блокувати столицю з північного та північно-західного напрямків.

– Діючи підступно окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Всупереч нормам Міжнародного гуманітарного права використовують при бомбардуваннях касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню Град, Смерч та Ураган, – повідомляють у Генштабі.

Окупанти намагаються утриматися на Волинському напрямку на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.

На напрямку Коростеня РФ не вчиняє наступальних дій та має значні втрати.

На Сіверщині противник силами 41 загальновійськової армії, 90 танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ намагається утриматись в районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно, силами 2 БТГр просувається у напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ).

Ворог продовжує спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.

На Слобожанщині ворожі війська зі складу 1-ї танкової армії ЗС РФ, 6-ї та 20-ї загальновійськової армії після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів Охтирка, Богодухів, Чугуїв, Шевченкове .

На Сумському напрямку противник продовжує утримувати в облозі населені пункти Суми, Лебедин та Охтирка.

На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити Харків з півдня.

На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на ІЗЮМ та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.

На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.

На Таврійському напрямку ворог намагається продовжити наступ у напрямку Запоріжжя.

Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.

До речі, українська делегація вирушила на переговори з Росією, які розпочнуться за кілька годин