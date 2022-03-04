Залізничні компанії Євросоюзу запроваджують безкоштовний проїзд для українців, які вимушені покидати свої домівки у зв’язку з агресією РФ. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Тепер громадяни з українським паспортом або ID-карткою звільняються від плати за залізничні квитки до:

Польщі;

Німеччини;

Австрії;

Чехії;

Словаччини;

Угорщини;

Франції;

Бельгії;

Данії.

– Рішення запропонувати безкоштовні проїзди було високо оцінено керівником транспортного директорату ЄС Генріком Хололеєм, який назвав його “справжньою європейською солідарністю в дії”, – зазначають у ДПСУ.

У зв’язку з початком російсько-української війни, мешканці почали масово полишати великі міста, східні регіони та їхати на Захід. Водночас низка європейських країн готова приймати біженців з України.

ЄС підготував план для прийому українців, зокрема йдеться про східноєвропейські країни, зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу 24 лютого.