Залізничні компанії Євросоюзу запроваджують безкоштовний проїзд для українців, які вимушені покидати свої домівки у зв’язку з агресією РФ. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Тепер громадяни з українським паспортом або ID-карткою звільняються від плати за залізничні квитки до:
- Польщі;
- Німеччини;
- Австрії;
- Чехії;
- Словаччини;
- Угорщини;
- Франції;
- Бельгії;
- Данії.
– Рішення запропонувати безкоштовні проїзди було високо оцінено керівником транспортного директорату ЄС Генріком Хололеєм, який назвав його “справжньою європейською солідарністю в дії”, – зазначають у ДПСУ.
У зв’язку з початком російсько-української війни, мешканці почали масово полишати великі міста, східні регіони та їхати на Захід. Водночас низка європейських країн готова приймати біженців з України.
ЄС підготував план для прийому українців, зокрема йдеться про східноєвропейські країни, зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу 24 лютого.