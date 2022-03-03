2 березня понад 93 тис. осіб та 15 тис. транспортних засобів перетнули кордон України – показники залишилися на рівні попередньої доби. Більшість біженців виїхали до Польщі та Молдови.

Державна прикордонна служба України повідомила про ситуацію на заході країни.

– Майже 79 тис. осіб виїхали з України до ЄС та Молдови. Майже 50 тис. осіб перетнули кордон з Польщею, решта 29 тис. виїхали до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови, – повідомила Державна прикордонна служба України.

В Україну активно повертаються наші громадяни – близько 14 тис. за добу, і більшість із них чоловіки. Це на 2 тис. більше, ніж днем раніше.

У прикордонній службі нагадали, що пункти пропуску на кордонах працюють цілодобово, і рекомендують вибирати менш завантажені пункти. Для оцінки ситуації в пунктах пропуску рекомендується стежити за інформацією на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України – Західний кордон. Сервіс надає детальну інформацію кожні три години.

За інформацією Державної прикордонної служби України, зараз першочерговим завданням прикордонників є організація гуманітарної допомоги для нашого населення та армії.

Нагадаємо, низка європейських країн готові прийняти біженців з України. ЄС підготував план прийому українців. Зокрема, йдеться про країни Східної Європи – про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу 24 лютого. Так, наші громадяни можуть виїхати до Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Чехії, Естонії, Ірландії, США, Румунії, Ісландії та Великої Британії.