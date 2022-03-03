Зачеплять Роснафту і Газпром: Канада введе нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що її країна вводить нові санкції проти Російської Федерації, які стосуватимуться Газпрому та Роснафти.

– Канада введе санкції проти десяти ключових осіб із двох важливих компаній російської енергетичної галузі – Роснафти та Газпрому, – написала Мелані Жолі на своїй сторінці у Twitter.

Вона наголосила, що Канада планує продовжувати посилювати тиск на режим Володимира Путіна, допоки Кремль не змінить курс.

Нагадаємо, Україна розпочала переговори з російською делегацією з приводу війни, яку розпочала Російська Федерація на українській землі.